شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE)يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 66٫1 فلس،وذلك بعدما لامس السهم مستوى المقاومة 70 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 60 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 71 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 65 بينما مستوى المقاومة هو 66.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط