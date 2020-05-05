شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يسجل أدني مستوى في ستة اشهر -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا ليغلق امس الاثنين عند مستوى 398 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى له في ستة اشهر، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 350 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 420 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 390 بينما مستوى المقاومة هو 400 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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