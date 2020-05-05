شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق امس الاثنين عند مستوى 575 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 610 فلس، كما تراجع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 540 فلس كمستوى أول ثم 470 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 565 بينما مستوى المقاومة هو 580 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بيتك (KFH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.