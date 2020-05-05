شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق امس الاثنين عند مستوى 575 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 610 فلس، كما تراجع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 540 فلس كمستوى أول ثم 470 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 565 بينما مستوى المقاومة هو 580 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط