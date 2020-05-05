شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 39٫50 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 40 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 33 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37 بينما مستوى المقاومة هو 40 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط