شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 565 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 650 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 400 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 556.0 بينما مستوى المقاومة هو 582.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط