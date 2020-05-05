شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1٫989 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 1٫85 ريال كمستوى أول ثم 1٫70 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.920 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.05 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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