شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين،حيث استهل الجلسة عند مستوى 0٫669 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 0٫658 ريال، والذي يقابل ما نسبته 61٫8% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫56 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.65 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط