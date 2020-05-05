شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية خلال الأسبوع الحالي عند مستوى 15٫20 ريال، حيث تراجع السهم ليغلق امس الاثنين ليغلق عند مستوى 15 ريال، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 14٫30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط