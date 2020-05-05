شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD)يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني والمتوقع عند 0٫52 ريال، والذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 0٫521 ريال، ثم انخفض ليغلق عند مستوى0٫498 ريال، مكون نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل الى 0٫46 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫52 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.50 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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