شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقرير سابق لنا بداية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫737 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0٫77 ريال كمستوى أول ثم 0٫87 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫68 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.72 وبين مستوى المقاومة هو 0.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد