شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تاريخ النشر: 05/05/2020 استمع أظهر مسح أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت هامشياً في مايو/‏ أيار، لكن تقييم الأوضاع الحالية سجل أقل مستوى على الإطلاق، إذ تواجه المنطقة تحديات غير مسبوقة من أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -41.8 من -42.9 في إبريل، مقارنة مع توقع لرويترز عند -33.5.

وانخفض مؤشر الوضع الحالي للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً متدنياً عند -73.0 من -66 في إبريل/‏ نيسان.

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