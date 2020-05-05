شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار قطاع الصناعة بمنطقة اليورو في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهيار قطاع الصناعة بمنطقة اليورو في إبريل
تاريخ النشر: 05/05/2020
أظهر مسح أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو انهار الشهر الماضي، مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ما اضطر المصانع للإغلاق، والمستهلكين للمكوث في منازلهم. وهوت القراءة النهائية لمؤشر «آي.اتش.اس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، إلى 33.4 في إبريل/ نيسان من 44.5 في مارس/ آذار، وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997 وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو، والانكماش.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلاً 18.1 من 38.5.
وقال كريس وليامسون، من «آي.اتش.اس ماركت»: «هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في إبريل/ نيسان، بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عاماً، ما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع، وتراجع الطلب، ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد-19».
وجاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي، والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. ومع إغلاق المتاجر، وتخوف المستهلكين على صحتهم، ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضي، إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح.
وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أي نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس/ آذار البالغة 37.5. (رويترز)
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