انكماش حاد للنشاط الصناعي التركي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية يوم الاثنين، اتساع العجز التجاري 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل/نيسان. وتراجعت الواردات 32.2% إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6% إلى 8.44 مليار دولار في الشهر ذاته، وفقاً للأرقام.

إلى ذلك، أظهر مسح أن النشاط الصناعي في تركيا تباطأ كثيراً في إبريل/ نيسان بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته لينكمش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في مارس/ آذار، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة اسطنبول للصناعة وآي.اتش.اس ماركت، وهما اللذان وصفا الهبوط بأنه أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال بيان خاص بالمسح إن الشركات قلصت التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي، مضيفاً أن ضعف العملة دفع الأسعار للصعود رغم أن معدلات التضخم تراجعت في مارس/آذار. وفضلاً على تراجع أحجام الأنشطة الجديدة، سجلت الشركات تباطؤاً حاداً للصادرات الجديدة مع تأثير الجائحة على أسواق العالم. ‭‭