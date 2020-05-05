«إياتا» و«اتحاد البريد» يحذران من نقص سعـات الشحـن الجويــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» والاتحاد البريدي العالمي من أن السعة الجوية لخدمات البريد غير كافية وعلى الحكومات التدخل السريع لدعم عمليات نقل البريد جواً خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتواجه الإدارات البريدية تحدياً في إرسال وتسليم البريد الدولي، وخاصة تلك التي تنقل عبر القارات، وذلك نظراً للانخفاض الكبير في رحلات الركاب بنسبة 95٪، والتي تُستخدم عادةً لنقل البريد، وزيادة 25-30٪ في الطلب على التجارة الإلكترونية حيث يلجأ العملاء والشركات إلى الشراء عبر الإنترنت استجابة لقيود التباعد الاجتماعي.

ويطالب كلٌ من «إياتا» والاتحاد البريدي العالمي الحكومات بتسهيل المرونة التي تحتاج إليها شركات الطيران لتلبية هذا الطلب عن طريق إزالة القيود الحدودية لضمان استمرار التدفقات التجارية.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «اتخذت شركات الطيران قراراً بإيقاف خدماتها المتعلقة بنقل الركاب وذلك للتصدي إلى فيروس كورونا، وإنه من الضروري توفير الدعم الكامل لتوفير عمليات نقل سلسلة للبريد التي تعد من المكونات المجتمعية الأساسية».

وقال بشار حسين المدير العام للاتحاد البريدي العالمي: «يعد البريد من الشركاء الموثقين لعمليات توصيل البضائع والمواد الطبية الضرورية وغيرها من المعلومات المهمة خلال أزمة كورونا، وأدى إلغاء أكثر من 4.5 رحلة مسافرين للتصدي لهذه الجائحة إلى التأثير بشكل مباشر على سرعة نقل الطرود البريدية ونقص حاد في سعة الشحن الجوي وازدياد تكاليف نقلها ووقت تسليهما، وأنه يجب اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة النقص في سعة الشحن الجوي ».