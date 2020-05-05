«وول ستريت» تحت ضغوط «الطيران» والخلاف مع الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم الأمريكية أمس عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص منشأ فيروس كورونا، في حين هوت أسهم شركات الطيران الرئيسية بعد قول الملياردير وارين بافيت إنه باع أسهمه في القطاع.

وخلال التداولات تراجع «داو جونز» 200 نقطة إلى 23500 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد اند بورز» 0.55 بالمئة مسجلا 2815.01 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.58 بالمئة إلى 8555.32 نقطة.

وهوت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو/‏ أيار، ليجدوا نزاعاً جديداً بين الولايات المتحدة، والصين، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.5 في المئة ، بعد أن حقق مكاسب ستة في المئة في إبريل/‏ نيسان. وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز، وصناعة السيارات، والمصارف، والتكنولوجيا، أكبر الخسائر، ودارت بين 3.6، و5٪.

وبعد تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأحد: إن هناك «قدراً كبيراً من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني».

ونزل مؤشر «داكس» الألماني 3.3 في المئة بفعل ضغط إضافي من «ديالوج لصناعة الرقائق» بعد سحب توقعاتها لعام 2020. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8%.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم، الاثنين، وانخفض مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنسبة 4.18% ليغلق عند 23.613.80، مع هبوط أسهم شركة التكنولوجيا الصينية «تينسنت» 4.08%. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 2.68% ليغلق عند 1،895.37 نقطة. وانخفض مؤشر« ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 2.15%.