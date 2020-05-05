تحقيق بريطاني جديد حول تدقيق «إرنست ويونغ» فـي حسابات «إن إم سي»

فتح مجلس التقارير المالية البريطاني تحقيقاً حول تدقيق الحسابات الذي أجرته «إرنست ويونغ» EY لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

وبحسب بلومبيرج، فقد قال المجلس في بيانه يوم الاثنين، إن التحقيق في البيانات المالية لعام 2018 ل«إن إم سي» بدأ في 15 أبريل الماضي مع إمكانية فرض عقوبات. يذكر أنه تم توقيف تداول أسهم «إن إم سي» في بورصة لندن، وتم الكشف عن قروض وديون غير معلنة للشركة وشركتها الشقيقة «فينابلر» للصرافة، بما يصل إلى 6.6 مليار دولار.

وواجهت «إرنست ويونغ» وشركات المحاسبة الثلاث الأخرى المسؤولة عن تدقيق حسابات «إن إم سي» انتقادات لاذعة من قبل هيئة تنظيم المحاسبة البريطانية، بسبب أعمال التدقيق غير الواضحة وتضارب المصالح الملحوظ.

وقالت الهيئة إنها فرضت في يوليوالماضي غرامات تبلغ 42.9 مليون جنيه إسترليني في الأشهر ال 12 السابقة عن تجاوزات سابقة، وفي الشهر الماضي طلب من «إرنست ويونغ» أن تدفع 10.8 مليون دولار كتعويضات للمبلغين عن مخالفات.