شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الصين فرصة كبيرة لكنها مؤقتة لقيادة العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فريدريك كيمبي *

كشفت تطورات مواجهة وباء كوفيد 19 بوضوح عن طبيعة طموحات الحزب الشيوعي الصيني في وضع نفسه في مركز القوة والنفوذ عالمياً.

و السياسة المبهمة التي صاغها الزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ، تحت شعار «اخف قوتك وانتظر وقتك»، تحولت الآن إلى نهج شفاف، غير معلن رسمياً، للرئيس شي جين بينغ شعاره «اغتنام فرصة كوفيد-19 قبل أن تفلت».

وفي البداية اعتبر الفيروس انتكاسة دراماتيكية للصين، نظراً لدورها كمصدر ومركز لظهور الوباء خلال يناير وفبراير. لكن بروز الاقتصاد الصيني الآن كأول اقتصاد عالمي رئيسي ينهي الإغلاق ويستعيد النمو، يتحول الوباء إلى فرصة لا تتكرر إلا كل 100 عام، لتسريع التحول الجيوسياسي لصالح بكين خلال عام 2020 وما بعده. ولهذا يتحرك القادة الصينيون بوتيرة لا تكشف فقط عن طموحاتهم ولكن أيضاً عن مخاوفهم من أن هذه اللحظة التاريخية يمكن أن تختفي بالسرعة التي ظهرت بها.

جاء في كتاب «ساحات المعارك»، للجنرال إتش آر ماكماستر، مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب للأمن القومي: «إن قادة الحزب يعتقدون أن لديهم نافذة ضيقة من الفرص الاستراتيجية لتعزيز سطوتهم وتعديل النظام العالمي لصالحهم».

ويرى ماكماستر أن قيادة الحزب تتحرك بسرعة خاطفة ضمن منظومة «التعايش والتسلط والتستر» في الداخل والخارج «قبل أن يفقد الاقتصاد الصيني زخمه، وتعم الشيخوخة التركيبة السكانية، وقبل أن تدرك الدول الأخرى أن الحزب يسعى إلى التحديث محلياً على حسابها، والأهم من ذلك استباقاً لأي حدث طاغ طارئ يمكن أن يكشف عورات النظام والاقتصاد الصيني مثل جائحة كورونا».

وفي الوقت نفسه، تكافح بكين للتخلص من الأعباء الجديدة التي قد تترتب على قيادتها للعالم مثل مطالبات الدول المدينة بالإغاثة، ومطالبات الدول النامية بثباتها ومصداقيتها في دعم تلك الدول، ومطالبات ضحايا كوفيد-19بالحصول على تعويضات، ومطالبات جماعات حقوق الإنسان بتقليص القيود على الحريات وزيادة معدلات الشفافية.

وهناك أربع جبهات في هذه الدراما تتكشف تباعاً:

1- الدعوات لتخفيف الديون: ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الجمعة أن بكين تلقت موجة من الطلبات لتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الأزمة والمدرجة في «مبادرة الحزام والطريق».

وسوف تنمو هذه المطالبات بينما تفتك القوة المتصاعدة للفيروس بالأسواق الناشئة. وتعاني الغالبية العظمى من الدول النامية من بين 138 دولة وقعت على اتفاقية الحزام والطريق، تصنيفات ائتمانية غير مستقرة ازدادت سوءاً بعد الإغلاق الكلي الناتج عن الوباء.

الجانب الإيجابي هنا هو أن الصين وقعت على اتفاقية مجموعة العشرين الشهر الماضي لتجميد سداد القروض الثنائية للدول الفقيرة حتى نهاية العام. إلا أن القادة الصينيين أبعد ما يكونون عن التسامح عندما يتعلق الأمر بالمبدأ أو المصالح.

ومع اقتراب الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في يوليو/ تموز في جدة والذي سيكون مهماً للغاية، يتوقع العالم المزيد من الصين باعتبارها الدولة التي يجب أن تكون مركزاً معنوياً ومالياً على حد سواء، في توفير الحوافز المالية وجهود تخفيف الديون على مستوى العالم.

2- التوتر مع واشنطن والدعوة للمحاسبة: بدأت حكاية محاسبة الصين التي تتناقلها الأسواق قبل الأوساط السياسية، في الانتشار وسط أنباء عن دراسة المسؤولين الأمريكيين لعقوبات ضد الصين بسبب مسؤوليتها عن انتشار الوباء. وهذه مجرد البداية وربما تؤشر لحجم المسؤولية التي ينبغي على بكين تحملها «كقوة عظمى» كما تشتهي أن تكون.

وقد تبدو فكرة فرض العقوبات مستبعدة نظراً للنتائج العكسية التي تتركها على العلاقات الثنائية. لكن من المحتمل أيضاً أن يتفق البيت الأبيض والكونجرس على رفع الحصانة عن الصين والسماح بمقاضاتها في المحاكم الأمريكية للحصول على تعويضات.

وبغض النظر عما يحدث على هذه الجبهة، تتوقع بكين تزايداً في الدعوات من الولايات المتحدة وخارجها للتحقيق بشكل أكثر شمولًا في أصول ونشأة كوفيد-19 وسبل مواجهته على الأقل من أجل تجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبت في مواجهته.

وينبغي قراءة العبارة التي وردت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو هذا الأسبوع بشأن الصين حيث قال «التضليل الشيوعي الكلاسيكي» في وصفه لتعامل بكين مع كوفيد-19، وسط الضجيج الإعلامي والتقارير المتزايدة حول ما وصفته مجلة «وايرد ماجازين» في تقريرها الاستقصائي المطول «بالتستر على الفيروس التاجي».

3- مسرحية الصين في أوروبا: تجدد الجدل بين أوروبا والصين هذا الأسبوع بعد تسريب مجلة «بوليتيكو يوروب» وثيقة تتعلق بقرار واضح لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، تحت ضغط من بكين، لإزالة الإشارات من تقرير أوروبي حول «حملة التضليل العالمية التي قامت بها الصين لتفادي اللوم في تفشي الوباء وتحسين صورتها الدولية».

وأكد جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد بأنه «لن يرضخ لأحد»، لكنه أضاف: «من الواضح أن الصين أعربت عن مخاوفها عندما علمت بتسريب الوثيقة. لكننا لن نكشف كيف تم ذلك لأننا غير معنيين بهذا النوع من التطورات الدبلوماسية».

والحقيقة أن أوروبا تتصدر قائمة اهتمامات بكين في هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات في مواجهة كوفيد-19، لأن ذلك مرتبط بمواصلة استثماراتها وتوسيعها في منطقة اليورو، ومتابعة رد الفعل الأوروبي السلبي حيال البلطجة الصينية وهيمنة التقنية الصينية على القارة.

ومع ذلك، فإن الأوروبيين يتابعون بعناية عدداً من الشكوك المستجدة بشأن نوايا الصين حيال تراجع التزام الأمريكيين تجاه أوروبا.

4- معايير التكنولوجيا العالمية الجديدة: في ظل تشتيت انتباه العالم وتركيزه بسبب انتشار الوباء، تتحين الصين الفرصة وتسارع في خطوات إصدار مشروع «المعايير الصينية 2035» قبل نهاية العام الحالي. والهدف الأساسي الذي تسعى بكين لتحقيقه ليس أقل من وضع وتحديد المعايير العالمية للتقنيات الناشئة على مدى العقود القادمة.

وتشمل تلك الخطة وضع معايير تقنيات التصنيع المتطور، والمركبات ذاتية القيادة، والإنترنت الصناعي، والأمن السيبراني، والطاقة الجديدة، والصناعات البيئية وغيرها.

الشيء الذي يؤكده هذا المسار هو التباين بين نهج الصين في القيادة العالمية ونهج الولايات المتحدة. فبينما تحاول واشنطن قيادة الآخرين من أعلى قمة هرم المجتمع الدولي، فإن طموح الصين يتركز على «الاقتراب من مركز المسرح العالمي»، على حد تعبير الرئيس شي.

والأكثر وضوحاً في الأسابيع الأخيرة هو أن الصين تعمل على رسم معالم حقبة كوفيد-19 وما بعدها، بتركيز وتخطيط كبيرين. وفي الوقت نفسه، جاء الرد الأمريكي على التحرك الصيني غير متناسق، ويفتقر إلى استراتيجية طويلة الأجل وتنسيق وتعاون وثيق مع الحلفاء.

* سي إن بي سي