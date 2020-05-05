شكرا لقرائتكم خبر عن رد توضيحي حول النفط ومنظمـة التجـارة العالميـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد*

في الحلقة التي خصصها خبير العلاقات الدولية، شيخ المحاسبين العرب، الأستاذ طلال أبو غزالة، يوم السبت 26 إبريل 2020، لقضايا النفط، في برنامجه «العالم إلى أين» الذي تعرضه فضائية «روسيا اليوم»، والتي عنونها «النفط قرار سياسي وكورونا استخدم لإصدار قرار بتخفيض أسعاره» - أكد بأن النفط غير مشمول بالاتفاقيات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية. والسبب، كما قال، اعتراض الولايات المتحدة على إدراجه في المفاوضات، لما يمثله، بالنسبة لها، من سلعة استراتيجية تختلف عن باقي السلع. مضيفاً أن ذلك تكرس منذ مفاوضات بريتون وودز في 1944. واعتبر أن أسعار النفط «تخضع لقرار سياسي، وليس لعوامل السوق»؛ منتهياً إلى أن ما من حل لمشكلة النفط سوى في إنشاء اتفاقية دولية متعددة الأطراف في إطار نظام اقتصادي عالمي جديد.

ومع أهمية الآراء التي طرحها أبو غزالة في برنامجه، إلا أننا وجدنا أن من المناسب تبيان التالي من الملاحظات:

1. قبل منظمة التجارة العالمية، كانت هناك «الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة - جات»، التي لم يتم التوصل إليها في بريتون وودز عام 1944، وإنما في مفاوضات منفصلة جرت في هافانا عام 1947، حيث تم التوصل في نفس العام إلى ميثاق هذه الاتفاقية، والذي وقعته 23 دولة مؤسِّسة، وسرى مفعولها في 1948. ومنذ ذلك الحين أجرى أعضاء الاتفاقية 8 جولات مفاوضات لتحرير التجارة في السلع، آخرها كانت في الأوروغواي التي استمرت بين 1986 و1994، والتي أُدرج في جدول أعمالها، لأول مرة تحرير قطاعات وأنشطة الخدمات، إلى جانب السلع؛ وتكللت في اجتماع مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية في يناير 1995. أما مؤتمر بريتون وودز 1944، فقد كان مكرساً لإنشاء النظام النقدي العالمي، لاسيما عمُودَيْه الأساسيين، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)، وإن كانت فكرة اتفاقية ال«جات»، قد نشأت أولاً في مؤتمر بريتون وودز. وكان الهدف وقتها إنشاء منظمة تحت مسمى International Trade Organization - ITO،

وقد أرادت الدول ال50 التي بدأت المفاوضات أن تكون المنظمة تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تُنشئ قواعد، ليس فقط للتجارة الدولية، وإنما لتوظيف العمالة، وممارسات الأعمال، والاستثمار الأجنبي المباشر، والخدمات. وبالفعل، تمت الموافقة على ميثاق ال ITO في مارس 1948، لكن الكونجرس الأمريكي رفض التصديق عليه.

2. ليس دقيقاً القول بأن جميع القطاعات السلعية والخدمية مشمولة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، باستثناء النفط. ذلك أنه ليست جميع اتفاقيات منظمة التجارة، ذات طبيعة متعددة الأطراف، وواجبة العضوية والتصديق من جانب الدول الأعضاء. صحيح أنه إلى جانب اتفاقية «جات 1994» (وهذه ليست الاتفاقية الوحيدة الملزمة قانوناً التي تم تضمينها حزمة الاتفاقيات والقرارات المنصوص عليها في الوثيقة الختامية في مراكش)، فقد تم تبني قائمة طويلة من حوالي 60 اتفاقية، ومرفقات، وقرارات، وتفاهمات. أما السلع والقطاعات غير المشمولة في الاتفاقيات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات بشأنها في جولة أوروغواي، فهي: المشتريات الحكومية، والتجارة في اللحوم البقرية، والتجارة في منتجات الألبان، والتجارة في الطائرات المدنية. فالانضمام إلى هذه الاتفاقيات، بقي اختيارياً وليس الزامياً.

ولذلك فقد ظلت هذه الاتفاقيات حتى اليوم، اتفاقيات جماعية، نظراً لمحدودية الدول الموقعة عليها، وليست متعددة الأطراف، كسائر الاتفاقيات الأساسية الأخرى. علماً بأنه في عام 1997، تم إلغاء اتفاقية اللحم البقري، واتفاقية منتجات الألبان.

3. فيما يتعلق بالنفط، فإنه، باعتباره سلعة متداولة بين كافة الدول الأعضاء في المنظمة، يصبح مشمولاً في «الاتفاقية المتعددة الأطراف للتجارة في السلع»، المتضمَّنة في اتفاقية «جات 1994»، و13 اتفاقية قطاعية تغطي الحقول الأربعة التالية: «الوصول إلى الأسواق»؛ و«القواعد المنظمة للتدابير غير الجمركية»؛ و«إدارة الجمارك والتجارة»؛ و«تدابير حماية التجارة». إنما لم يجرِ إفراد موضوع النفط تفاوضياً وبالتالي إنشاء اتفاقية خاصة به على ضوئها.

ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما أن عدد الدول المنتجة للنفط الأعضاء في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، كان محدوداً للغاية، والتحق بعضها الآخر بالعضوية في فترة لاحقة - الولايات المتحدة في 1948، إندونيسيا في 1950، نيجيريا في 1960، الكويت في 1963، المكسيك في 1986، فنزويلا في 1990؛ بينما التحق الباقون مثل الإمارات وأنغولا في نهاية العام الذي سبق إنشاء منظمة التجارة العالمية؛ وثانيهما أن النفط، بسبب الحاجة الماسة والدائمة له، لم تكن الدول المستوردة له تضع ضرائب على وارداته كلياً، ما ينفي الحاجة لإدراجه موضوعاً للتفاوض على خفض سقفه الضريبي كبقية السلع. وللحديث صلة.

* كاتب بحريني