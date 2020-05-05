شكرا لقرائتكم خبر عن تحول «أوبر إيتس» إلى «كريم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت «أوبر» موعد وقف العمل بتطبيقها لطلب الأطعمة في الإمارات وتحويله لعمليات «كريم»، الشركة المملوكة لها في المنطقة. وقالت «أوبر» إنها ستغلق أعمال «أوبر إيتس» في 8 أسواق هي التشيك ومصر وهندوراس والسعودية ورومانيا وأوكرانيا وأورجواي، ووقف تطبيق إيتس وتحويله لعمليات كريم في الإمارات. ويتوقف النشاط من الرابع من يونيو في تلك الأسواق باستثناء الإمارات، حيث سينتقل إلى كريم. وقالت الشركة إن نحو 50 وظيفة ستتأثر.

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