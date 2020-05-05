هل عاد الارتباط الوثيق بين المؤشرات المحلية والعالمية؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن تداعيات تفشي وباء كورونا «كوفيد19» على الاقتصاد العالمي، وعدم استثنائه أياً منها، قد أعاد لأسواق الأسهم في الإمارات خصوصاً وعلى مستوى دول الخليج عموماً، ارتباطها الوثيق مع الأسهم العالمية وبالتحديد الأمريكية، ترتفع لارتفاعها وتتراجع لتراجعها، وذلك مع تحول أنظار المستثمرين في السوق نحو المتغيرات الحاصلة ليس على الصعيدين المحلي والإقليمي فحسب وإنما على الصعد الدولية أيضاً.

في تعاملات إبريل ارتفعت المؤشرات الأمريكية (داو جونز 11%، وناسداك 15.5% وأس آند بي 12.7%)، وكذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 14.4%، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي 13.3%.

وكانت الأسواق الأمريكية قد هبطت خلال تعاملات مارس/‏آذار بسبب ارتفاع حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصادات العالمية، لتهبط معها أيضاً الأسواق المحلية مسجلة أسوأ أداء لها في سنوات طوال، مع تزايد ضغوط هبوط أسعار النفط إلى مستويات تاريخية.

وعاد الارتباط بين المؤشرات الأمريكية والمحلية خلال أولى جلسات مايو/‏آيار الجاري كذلك، مع تراجع «داو جونز» في الأول من مايو 2.55% وناسداك 3.2% وإس آند بي 2.8%، بينما تراجع مؤشرا دبي وأبوظبي في أول جلستين، ووصل التراجع فيهما 5% و4.55% على التوالي.

وغالباً ما تتحرك صناديق الاستثمار الأجنبية مع حركة الأسواق العالمية، ما يترك المؤشرات العامة تحت رحمة توجهات مديري هذه الصناديق، وعلى مدار السنوات، كانت الأسهم المحلية تتبع المؤشرات الأمريكية في الهبوط، لكنها فشلت مراراً في ركوب موجات التعافي، في وقت كانت فيها المؤشرات الأمريكية تحطم الأرقام القياسية، بينما بقي الصعود فاتراً لدى المؤشرات المحلية، فهل يبقى الارتباط الآن وثيقاً في الصعود كما في الهبوط؟ سؤال، يجيب عنه المقبل من الأيام.