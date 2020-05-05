شكرا لقرائتكم خبر عن لا خوف على عمالقة التقنية من «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تايه كيم

في كثير من الأحيان، يُنظر إلى عمالقة التقنية على أنها شركات متجانسة، لكن واقع الحال يقول إن هناك مجموعة الأربع الكبار فيسبوك وأمازون ونتفليكس وجوجل، ثم هناك شركات تشتهر بابتكارات ترفعها إلى مستويات لا ترقى إلى تصنيف الكبار لكن حضورها قوي، ثم هناك بقية الشركات التي هي خارج الحساب.

ويبدو أن هذه الشركات التي ينظر إليها على أنها مجموعة بذاتها، تصنف في فئة واحدة. وقد تفوق أداء مؤشر نايس فانج الذي يتضمن أسماء الأربعة الكبار، إضافة إلى ثلة من شركات التكنولوجية البارزة الأخرى التي تتم متابعتها على نطاق واسع، على أداء مؤشر السوق الكلي هذا العام، وبلغت الزيادة 12% في المتوسط،بينما سجل مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً بنسبة من خانتين عشريتين، وانخفض مؤشر راسيل الخاص بالشركات الصغيرة بنسبة 27%.

إلا أن الشركات الأربع ليست متطابقة. فهناك اختلافات حادة في نماذج الأعمال وتباين كبير في مستويات الأداء يمكن أن يوفر أدلة على ما يحدث في الاقتصاد ككل،وخريطة طريق لما سوف يحدث.

ويجمع المحللون على أن أمازون ونتفليكس من بين الشركات القليلة التي تستفيد حتى مع إغلاق غالبية قطاعات الاقتصاد العالمي في ظل انتشار كوفيد-19. فقد تركز إنفاق المستهلكين على الإنترنت عموماً للحصول على الأساسيات التي يحتاجون إليها ويستخدمون بث الفيديو كمنفذ ترفيهي اختياري في ظل أوامر البقاء في المنزل. ونتيجة لذلك، توافد المستثمرون على أمازون ونتفليكس كملاذات نسبية، ما يجعل المراهنات على عائداتهما أكثر مرونة من غيرها في الفصول المقبلة. وارتفع سهما الشركتين بأكثر من 30% هذا العام.

وبالمقابل، فإن كلا من شركة ألفابيت وفيسبوك ليستا محظوظتين جداً، حيث انخفضت أسهمهما بنسبة 6% و13% على التوالي. ولسبب وجيه، تعتمد نماذج أعمال عمالقة الإنترنت على الإنفاق الإعلاني من الشركات الكبيرة والصغيرة. ويبدو أن آفاق الإعلان الرقمي قاتمة في المستقبل المنظور.

يقول باري ديلار، رئيس شركة إكسبيديا جروب إن شركته ستنفق أقل من مليار دولار على الإعلانات هذا العام، مقابل ميزانيتها النموذجية البالغة 5 مليارات دولار سنوياً. ويمثل هذا الانخفاض دليلاً على ما سيحدث للإنفاق الإعلاني في الشركات الأخرى، ما يعني أن قطاع الإعلانات سيشهد فصولاً عجافاً بدءاً من الربع الثاني.

و تتوقع شركة آر بي سي كابيتال أن تنخفض إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت بنحو 30% في الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.و من المنطقي أن يتم تخفيض ميزانيات التسويق، بالنظر إلى الكيفية التي تواجه بها الصناعات الاستهلاكية والخدمية الرئيسية مثل السفر والسيارات والضيافة والتجزئة، وهي الأكثر إنفاقا على الإعلانات، التراجع الحاد في عائداتها من عام لآخر بين تراجع بنسبة50% صعودا إلى 90%. وهذا يعني عدم وجود التمويل الكافي للإنفاق على التسويق.

لكن يبدو أن جوجل على علم بمأزقها وتتخذ الاستعدادات لمواجهته. الرئيس التنفيذي ساندر بيشاي، أبلغ موظفيه في رسالة أن الشركة تخطط لإبطاء وتيرة التوظيف، مشيراً إلى أن جوجل لن تكون محصنة ضد الآلام الاقتصادية العالمية. من جانبها أشارت فيسبوك إلى «ضعف» في أنشطتها الإعلانية، مؤكدة أن عائدات خدماتها الإعلانية على واتس آب وماسنجر، ليست في المستوى المقبول.

إلى أين تتجه الأمور؟ الجواب أن الخطوات الأهم بهذا الصدد لن تتكشف قبل أن تتضح الصورة بشأن التعافي العام وإعادة فتح الاقتصاد.

والمؤكد أنه عندما تنتهي الأزمة ستظهر فوارق أكثر وضوحاً في أداء الشركات الأربع، مع تأكيد أنها ستخرج قوية حتى ولو طالت المدة بفضل موازينها الختامية القوية وعلاقاتها السوقية المتشابكة.