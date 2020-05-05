حارب الدرمكي: نعيد تقييم أهدافنا الاستراتيجية باستمرار بما يتوافق مع برنامج الحكومة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: إن المصرف، أطلق العام الماضي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات وعدد من البنوك الوطنية، برنامج قروض المواطنين، الذي يهدف إلى تخفيف عبء تراكم الديون على مواطني دولة. كما ساهم في إنشاء لجنة؛ لحماية المستهلك تحت رعاية اتحاد مصارف الإمارات.

وأوضح: إنه واصل جهوده لتعزيز قدرته على الاستجابة لتحديات العصر؛ حيث بذل المصرف، الذي يدعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة، جهوداً جادة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبالتالي إحراز تقدم نحو هدف رؤية الإمارات 2021؛ المتمثل في بناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة.

وأشار الى أن المصرف المركزي وبصفته الأمين على سلامة النظام المصرفي وقوته، عمل خلال 2019 على تعزيز الرقابة المصرفية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وقال: قد تمكنا بفضل المبادرات التي أطلقناها من ضمان قيام البنوك بتحسين أدائها بأسلوب سليم وحصيف في آن واحد.

وقال: إنه وتماشياً مع الهدف الذي تنشده دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميا للتمويل الإسلامي، واصلت الهيئة الشرعية العليا تقوية الحوكمة وتوحيد المتطلبات الشرعية. وأضاف: بدأت الهيئة في وضع مجموعة جديدة من المعايير الشرعية، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات؛ دعماً للابتكار وحماية المستهلك، مع تزويد المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ توجيهية بشأن التنفيذ.

وأضاف: إنه ولأجل ضمان استمرارية نشاط الاقتصاد المحلي؛ فقد تركزت جهودنا أيضاً على تمكين المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة من الازدهار. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعاونا بشكل وثيق مع مجموعة عمل اتحاد مصارف الإمارات المعنية بهذه المشاريع؛ وذلك بهدف التخفيف من قيود التمويل.

وقال عبد الحميد سعيد محافظ المصرف المركزي: إن عام 2019، كان مميزاً؛ إذ لعبنا دوراً أساسيا في تنمية اقتصاد الدولة خلال فترة حفلت بالتحولات الاقتصادية العالمية الشاملة مؤكداً أنه، وعلى الرغم من الظروف الخارجية التي يصعب التكهن بها، بقي القطاع المصرفي الإماراتي سليماً في عام 2019 مع تسجيل مستويات قوية لرأس المال والسيولة ونمو الأصول. وشهدنا تقدماً ملحوظاً لعمليات الاندماج المصرفي مع استدامة الأنشطة في الأعمال المصرفية التجارية، ودمج المنتجات والأعمال، وتطور البيئة الرقمية لدى البنوك.

وأوضح: إنه وفي إطار سياسته التنظيمية الثابتة ودوره الإشرافي، أوجد المصرف المركزي بيئة تشغيلية قوية للقطاع المصرفي، ما أدى إلى نمو قوي ومدعوم بمؤشرات مالية رئيسية متينة، واستناداً إلى هذه القاعدة الصلبة، يتمتع القطاع المصرفي بموقع جيد للتعامل مع الوضع الضاغط وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما الاقتصادات؛ بسبب وباء «كورونا».

وقال: تابعنا خلال السنة خطتنا الاستراتيجية 2017-2021، مع التركيز على سبع دعائم رئيسية؛ هي: تعزيز الاستقرار المالي، تمتين إدارة النقد والاحتياطات، تحسين الإطار التنظيمي والإشرافي، تعزيز الإدارة الاقتصادية والقدرة التنافسية للدولة، تحسين الخدمات المصرفية، وضمان الجودة والكفاءة والشفافية.

وعلى المستوى التشغيلي، كان التركيز في عام 2019 على اعتماد إطار عمل جديد للادارة النقدية؛ بهدف تعزيز الشفافية في سوق المال المحلي. السلامة والسيولة والعائد.

وقال: إن توقعات عام 2020 غير مؤكدة بطبيعة الحال؛ إذ يتحكم بها تأثير وباء «كورونا» عالمياً، إن من حيث حياة البشر أو النشاط الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي أطلق خلال العام الماضي برنامج قروض المواطنين، استفاد منه أكثر من 4 آلاف إماراتي منذ طرحه في شهر مارس/آذار من عام 2019.

وقال ما من شك في أن عام 2020 سوف تطغى عليه الظروف الضاغطة عالمياً؛ حيث سيكون الدور التنظيمي للمصارف المركزية حاسماً في المساعدة على إدارة الاقتصادات، وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك. (وام)