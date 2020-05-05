السعودية تؤكد التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي، بالدولار، خياراً استراتيجياً أسهم في نمو اقتصاد المملكة، منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر أمس، التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار، كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي، في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي، وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.

وشددت على متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها، وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي 43 شهراً من الواردات، و88 في المئة من الكتلة النقدية الموسعة. (وام)