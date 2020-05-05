الذهب يرتفع مع سعي المستثمرين إلى الأمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب الاثنين إذ أثار تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد مخاوف من حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم ودفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.45 في المئة إلى 1706.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 1713.30 دولار للأوقية.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية بفعل القلق من أن اتهامات متبادلة بين واشنطن وبكين بشأن منشأ تفشي الفيروس قد تثير حرباً تجارية جديدة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إن هناك «قدراً كبيراً من الأدلة» على أن الفيروس نشأ في مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس من صنع الإنسان.

جاءت تصريحاته بعد قول ترامب يوم الجمعة إن فرض رسوم على الصين «أحد الخيارات بلا ريب» إذ ينظر في سبل الرد على انتشار الفيروس.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، «ثمة خوف من أن حرب التجارة قد تشتعل ومثل هذه التطورات تكون جيدة للذهب. هذه التصريحات من المسؤولين تشير جميعها إلى جولة جديدة من الخصومة فيما يتعلق بالتجارة مع الصين.»

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بلغت 12 في المئة منذ بداية العام مع تلقيه لدعم من إجراءات تحفيزية واسعة أطلقتها بنوك مركزية حول العالم، لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 2.4 في المئة إلى 1853.30 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 1824.28 دولار.

ويقول محللون إن حالة قطاع السيارات، الذي يشكل في العادة أكثر من 80 في المئة من الطلب العالمي على البلاديوم، لا تزال تقوض المعنويات.

وهبطت مبيعات السيارات حول العالم بسبب الإجراءات الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 763.12 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.08 في المئة إلى 14.77 دولار للأوقية.