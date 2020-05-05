«جنرال إلكتريك للطيران» تعتزم تسريح 13 ألف موظف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة جنرال إلكتريك اليوم الاثنين إنها تعتزم خفض قوتها العاملة حول العالم في وحدتها للطيران هذا العام بما يصل إلى 25%، أو نحو 13 ألف وظيفة، بما يشمل عمليات تسريح طوعية وغير طوعية، وأرجعت ذلك إلى مد فترة برامج تقليل الطائرات؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتخفيضات الوظائف هي أحدث صور المتاعب المتزايدة لقطاع الطيران التي من المتوقع الآن أن تستمر حتى 2021؛ إذ هبط الطلب على السفر جواً للركاب في الولايات المتحدة بنسبة 95%.

واليوم أيضاً أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» عن عزمها إلغاء نحو 8000 وظيفة؛ نظراً لتراجع حركة النقل الجوي، حسبما ذكر مصدر مقرب من الملف لوكالة «فرانس برس». ويمثل هذا العدد نحو 15% من اليد العاملة في الشركة المصنعة لمحركات الطائرات، في أحدث تداعيات الأزمة العميقة التي ضربت قطاع الطيران.

والأسبوع الماضي، قالت شركة بوينج: إنها ستقلص 10% من قوتها العاملة حول العالم، أو ما يعادل 16 ألف وظيفة؛ إذ أبطأت بعض معدلات الإنتاج، في حين قالت شركة سبيريت إيرو سيستمز هولدينجز، وهي مورد لبوينج، يوم الجمعة إنها ستخفض 1450 وظيفة أخرى.

ونزل سهم جنرال إلكتريك 4% على خلفية أنباء خفض العمالة ليسجل 6.23 دولار.

يأتي خفض الوظائف في جنرال إلكتريك للطيران في إطار وفورات في التكاليف والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أعلنت عنها الشركة الشهر الماضي، وتشمل تخفيضات وظائف سبق الإعلان عنها، بما في ذلك خفض 10% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة جرى الإعلان عنه في مارس/ آذار.