«نخيل» تعفي عملاءها من غرامات رسوم الخدمات المتأخرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أعلنت شركة «نخيل العقارية» أنه اعتباراً من 3 مايو/ أيار الجاري، سيتم إعفاء عملائها من جميع رسوم السداد المتأخر لرسوم الخدمات في حال تم دفع المبالغ المستحقة في غضون 3 أشهر أي بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل.

وقالت «نخيل»، في رسالة وجهتها لعملائها، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها: «نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا الاستراتيجيين، خلال الوقت الراهن، بما في ذلك التدابير المتعلقة بحماية الصحة العامة في مجتمعاتنا، أو مبادرات تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الشركات والأفراد نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19). ولفتت الشركة أنه بإمكان عملائها سداد الدفعات بسرعة وسهولة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.