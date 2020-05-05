«المركزي» يلحظ تقدماً في سحوبات وتأجيلات البنوك للعملاء

عقدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي (عن بعد) صباح الأحد 3 مايو/ أيار 2020، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الحميد سعيد، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، وكبار موظفي «المركزي».

واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر المستجدات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لاحتواء تداعيات وباء كوفيد-19، ووجّه بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود.



الاستمرار في خطة معالجة تداعيات كوفيد-19

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ولاحظ المجلس التقدم في السحوبات والتأجيلات التي تقدمها البنوك للعملاء. وطلب الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة لمعالجة تداعيات وباء كوفيد-19.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعيّة عن سنة 2019 الذي قدمه الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعيّة. وتضمن التقرير تفاصيل عن اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهدافها وخطة عمل الهيئة لـ 2019-2023. كما نصّ التقرير على القرارات التي اتخذتها الهيئة، والمعايير الشرعيّة والحوكميّة التي وضعتها وتبنتها، بالإضافة إلى معايير المصرف المركزي الاحترازيّة التي تمّت مراجعتها، واللقاءات التشاوريّة المحلية والدولية التي تم عقدها.



الطلبات المقدمة من بعض البنوك



كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمصرف المركزي لسنة 2019، المقدم من إدارة البحوث والإحصاء، والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة المحليّة والدوليّة، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطيات النقديّة وتطوير أنظمة الدفع، والمجاميع النقديّة والميزانيّة العموميّة للمصرف المركزي، بالإضافة إلى أهم أنشطة المصرف المركزي في عام 2019.

كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.

هذا، واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.