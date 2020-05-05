السودان ينشئ بورصة للذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في بيان اليوم الاثنين، إن ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا سينشئ بورصة للمعدن النفيس، وسيجعل السعر مطابقاً للمعدل العالمي.

بدأ السودان في يناير/كانون الثاني السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في إجراء يستهدف القضاء على التهريب، واجتذاب نقد أجنبي إلى خزانة البلاد التي تعاني أزمة سيولة.

وقبل القواعد الجديدة، كان «المركزي» يشتري الذهب بخصم عن السعر العالمي. ونتيجة لذلك، كان يجري تهريب بين 70% و80% منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين، وهو ما أضر بخزينة الدولة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن السودان أنتج 93 طناً من الذهب في 2018، مما يجعله ثالث أكبر منتج في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا.

وأضاف البيان: إن السودان سينشئ أيضاً صندوقاً استثمارياً للتبرعات من القطاع الخاص.