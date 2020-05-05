بنوك دبي تقرض القطاع الخاص 6.7 مليار درهم في شهر

نمت أصول بنوك دبي بحوالي 0.9% إلى 1.49 تريليون درهم في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2020، ونمت أصول بنوك أبوظبي بحوالي 1.2% في الفترة نفسها إلى 1.38 تريليون درهم. وسجلت البنوك في الإمارات الأخرى في الدولة نمواً في أصولها الإجمالية على أساس شهري 1.2% لتبلغ 261.4 مليار درهم.

ووصل نمو الأصول الإجمالية لبنوك أبوظبي في الربع الأول إلى 0.8%، مقابل نمو 2% لبنوك دبي و1.6% للبنوك الأخرى.



نمو الائتمان 1.3% في بنوك دبي وأبوظبي



وسجل الائتمان المصرفي لبنوك أبوظبي نمواً 1.3% على أساس شهري إلى 724.3 مليار درهم، وبإضافة 9.5 مليار درهم مقابل شهر فبراير، وقدمت بنوك دبي قروضاً جديدة وصلت إلى 11.5 مليار درهم في شهر مارس الماضي، لترتفع قيمة الائتمان المقدم منها خلال الشهر بحوالي 1.3% إلى 880.5 مليار درهم.

وقدمت البنوك في الإمارات الأخرى قروضاً في الشهر الماضي وصلت إلى 1.7 مليار درهم، مع نمو الائتمان على أساس شهري من هذه البنوك بحوالي 1.1% إلى 163.4 مليار درهم.

ونما ائتمان بنوك أبوظبي للقطاع الخاص في مارس الماضي بحوالي 0.4% إلى 487.1 مليار درهم، وبإضافة 1.9 مليار درهم، في حين نما ائتمان بنوك دبي للقطاع الخاص بحوالي 1.3% إلى 527.6 مليار درهم، بإضافة 6.7 مليار درهم في مارس مقابل فبراير 2020. أما بنوك الإمارات الأخرى فتراجع فيها الائتمان المقدم للقطاع الخاص بحوالي 0.2% إلى 134.2 مليار درهم.

ونما الائتمان الحكومي من بنوك أبوظبي بحوالي 2% إلى 41.2 مليار درهم، في حين تراجع الائتمان الحكومي من بنوك دبي بحوالي 0.7% على أساس شهري في مارس الماضي إلى 179.1 مليار درهم، وتراجع الائتمان الحكومي من البنوك الأخرى بحوالي 18.5% إلى 8.8 مليار درهم.



تراجع نمو القروض الشخصية

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وتراجع نمو القروض الشخصية من بنوك أبوظبي بحوالي 0.4% في مارس الماضي إلى 159.3 مليار درهم، كما تراجع بحوالي 1.7% إلى 138.1 مليار درهم من بنوك دبي، و0.3% إلى 32.8 مليار درهم من بنوك الإمارات الأخرى.

ووصل نمو الودائع في بنوك أبوظبي إلى 2% لتبلغ 808.1 مليار درهم، ونمت الودائع في بنوك دبي في مارس الماضي على أساس شهري بحوالي 0.9% إلى 874.9 مليار درهم، ونمت الودائع في البنوك الأخرى بحوالي 0.4% في مارس إلى 168.9 مليار درهم.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن الودائع الحكومية في بنوك أبوظبي تراجعت بحوالي 6.2% في مارس الماضي على أساس شهري إلى 152 مليار درهم، كما تراجعت الودائع الحكومية في بنوك دبي بنحو 2% إلى 71.8 مليار درهم. وارتفعت الودائع الحكومية في بنوك الإمارات الأخرى بحوالي 9.8% إلى 31.3 مليار درهم.

وبحسب بيانات المركزي انخفضت الرسملة والاحتياطيات لدى بنوك أبوظبي في مارس على أساس شهري بحوالي 9.1% إلى 149.1 مليار درهم، وبنحو 4% إلى 188.8 مليار درهم في بنوك دبي، وبحوالي 5.3% لبنوك الإمارات الأخرى لتصل إلى 32 مليار درهم.



تراجع الملاءة المالية للبنوك

ووصلت الملاءة المالية لبنوك أبوظبي إلى 15.8% في الشهر الماضي، مقابل 17.2% في نهاية العام الماضي، وتراجع مستوى الملاءة المالية لبنوك دبي من 18.1% في نهاية العام الماضي إلى 17.8% في مارس. ووصلت الملاءة المالية لبنوك الإمارات الأخرى في الدولة إلى 17.3% مقابل 18.1% في نهاية العام الماضي.

ورفعت بنوك أبوظبي مخصصاتها العامة بحوالي 15.4% إلى 15.7 مليار درهم، وزادت بنوك دبي مخصصاتها العامة بحوالي 12.3% إلى 18.2 مليار درهم، وقامت بنوك الإمارات الأخرى بخفض مخصصاتها العامة بحوالي 3% إلى 3.2 مليار درهم.



زيادة المخصصات وخفض الاستثمارات

وبادرت بنوك أبوظبي إلى زيادة مخصصاتها الخاصة بحوالي 3.1% في مارس إلى 27 مليار درهم، ورفعت بنوك دبي مخصصاتها الخاصة بحوالي 1.4% إلى 65.2 مليار، وزادت البنوك الأخرى المخصصات الخاصة بحوالي 3.7% إلى 11.1 مليار درهم في مارس الماضي.

وبحسب بيانات «المركزي» خفضت بنوك أبوظبي استثماراتها الإجمالية بحوالي 6.9% إلى 208.1 مليار درهم، كما خفضت بنوك دبي استثماراتها 10.1% إلى 142.8 مليار درهم، وخفضت البنوك الأخرى في الدولة استثماراتها الإجمالية بحوالي 1.8% إلى 26.7 مليار درهم.