اليونان تأمل انطلاق موسم السياحة مجدداً في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الاثنين، أن موسم السياحة الحيوي يمكن أن ينطلق في يوليو/تموز في وقت بدأ تخفيف تدابير الإغلاق المفروضة؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس لشبكة سي.إن.إن «في أحسن السيناريوهات، تفتح اليونان أمام الأنشطة التجارية في يوليو ونحن نسعى من أجل ذلك».

وقال ميتسوتاكيس: إن اليونان ستقبل الزوار فقط بموجب «بروتوكولات محددة بشكل خاص» ربما مع فحوص قبل السفر يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي «وشرط أن يكون الوباء العالمي في مسار انحداري».

وسجّلت اليونان رسمياَ أكثر من 2600 إصابة، و146 وفاة بالفيروس؛ لكن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة أجرى حتى الآن قرابة 81 ألف اختبار فقط.

وفي ضوء خسارة دخل السياحة، يمكن للاقتصاد اليوناني أن ينكمش بنسبة تصل إلى 10 في المئة هذا العام، بحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي.

وتقول وزارة المالية: إن الانكماش يمكن أن يقتصر على 4,7 في المئة؛ لكن البطالة قد تصل إلى قرابة 20 في المئة.

ويستأنف النشاط في المواقع الأثرية في الهواء الطلق والمتنزهات في 18 مايو/أيار، تليها الفنادق والمطاعم في 1 يونيو/حزيران.

لكن العديد من المشغّلين وخصوصاً أصحاب المطاعم والفنادق يعدون الخطوة عقيمة؛ بسبب إجراءات التباعد الجسدي الصارمة. في معظم الحالات يتعين إبقاء مسافة 1,5 متر على الأقل بين الأشخاص.

وقالت ماري لافين، الشريكة في صالون لتصفيف الشعر في حي كولوناكي الراقي بأثينا «لا يمكننا استقبال أكثر من أربعة أشخاص في الوقت نفسه. هذا يعني 11 زبوناً في اليوم كحد أقصى».

وقال نيكوس كونتوس، مالك محل للأجهزة الإلكترونية في أثينا، أنه لا يأمل الكثير لأن «العديد من اليونانيين تم تسريحهم من العمل، وليس لديهم لا القدرة ولا الميل للتسوق».

طال تخفيف الإجراءات، أمس الاثنين، قرابة 10 في المئة من الأنشطة التجارية الصغيرة بينها: صالونات الشعر والمكتبات إضافة إلى أخصائيي النظارات وباعة الزهور.

وستفتح بقية متاجر التجزئة في 11 مايو/أيار، في ضوء تقييم الحكومة للوضع أسبوعياً.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس الاثنين «هنا تبدأ المرحلة الصعبة. العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد يبدو كالخروج من متاهة».

وقال ميتسوتاكيس: إن اليونانيين أبدوا «انضباطاً وإحساساً كبيراً بالمسؤولية والتضامن»؛ ولكن يتعين عليهم الآن «توخي الحذر على نحو مضاعف».

وقال رئيس الوزراء وهو يلتقي الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو «بينما ننتقل الآن إلى المرحلة التالية... تصبح المسؤولية الفردية أكثر أهمية».

وأعلنت اليونان الاثنين عن تعزيز نشر فرق طبية متنقلة لتكثيف اختبارات فيروس «كورونا» تعطي الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفاً وللمرافق المغلقة مثل: السجون ودور المسنين. وستساعد الفرق في تعقب مخالطي المصابين بالفيروس، وفق ميتسوتاكيس.