«الأونكتاد» يتوقع تراجعات حادة في الاستثمارات الخارجية المباشرة عالمياً

توقع تقرير حديث من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة عالمياً بحوالي 40% في العامين الجاري والمقبل، لتصل إلى أدنى مستوياتها على مدى العقدين الماضيين. ولفت التقرير إلى قيام العديد من الدول بفرض تدابير حمائية لصيانة قطاعات الصناعات الطبية المحلية وبعض القطاعات التي باتت تصنف حيوية بشكل كبير في ظل أزمة كوفيد- 19. ورجح أن يكون للجائحة بصمتها الدائمة على سياسات الاستثمار عالمياً.

وحث التقرير دول العالم على موازنة جهود حفز الاستثمارات الخاصة والترويج لها لبناء الطاقات الإنتاجية وتوسعتها في دولهم، مع إقرار التشريعات الكافية لصيانة حقوق الفقراء والضعفاء في الحصول على متطلباتهم من الخدمات والسلع.

وقال إن الجائحة خلقت مخاوف أفرزت تدابير وقائية لحماية القطاعات الأكثر حيوية وعلى رأسها بطبيعة الحال المعدات الطبية والصناعات الدوائية، ولفت إلى أن بعض الدول بادرت إلى تشديد سياساتها في إقرار الاستثمارات الأجنبية الجديدة في هذه القطاعات، كما قامت بعض الدول بفرض تدخلها الكامل في هذه القطاعات من خلال الإنتاج الطوعي وحظر تصدير المعدات الطبية وخفض التعرفة الجمركية على الواردات من هذه القطاعات.

ولفت إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية يمكن أن تلعب هنا دوراً مهماً على هذا الصعيد حيث من الممكن أن يواجه المستثمر الأجنبي مثل هذه التدابير الحمائية بتدابير التحكيم الدولي بموجب بنود الاتفاقيات الاستثمارية. وأكدت أن هذا يبرز الحاجة إلى صيانة التشريعات ضمن الاتفاقيات الاستثمارية لحماية الرعاية الصحية، والحد من مخاطر النزاعات الاستثمارية.

من جهة أخرى قال التقرير إن السياسات الاستثمارية تمثل كذلك إسهاماً مهماً في مواجهة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للجائحة، وتحدث عن التدابير التي اعتمدتها دول العالم المختلفة على الصعيد الاستثماري في مواجهة الجائحة لحماية قطاعاتها الاقتصادية من تأثيرات الأزمة، قائلاً أن بعض الدول قامت بتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات استثمارية، وقامت دول بالارتقاء بأنظمة الأدوات الرقمية والمنصات الإلكترونية، وتشكيل وكالات ترويج للخدمات الاستثمارية، إضافة إلى برامج تحفيزية خاصة على مستوى القطاعات المتعلقة بالدراسات والأبحاث الصحية والمعدات الطبية، إضافة إلى ذلك قال التقرير إن بعض الدول قامت بالاستحواذ على شركات رئيسية تواجه مشاكل، كما وفرت الائتمان والضمانات الحكومية على الشركات المحلية ضمن سلسلة المعروض.

وتوقع التقرير من جهة أخرى تراجع الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة هذا العام في ظل المصاعب التي فرضتها الجائحة على صعيد المفاوضات بين الدول، ولفت إلى أن تأجيل إبرام العديد من الاتفاقيات هذا العام كان نتيجة الجائحة.