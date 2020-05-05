شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم أدوات الاتصالات فى زيادة تحصيل الطلاب؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الربع الاخير لعام 2019، عن مساهمة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعملية التعليمية فى زيادة قدرة التحصيل والفهم لدى الطلاب، أن مساهمة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى زيادة قدرة التحصيل والفهم للطلاب بدرجة كبيرة 41.1% وبدرجة متوسطة هي 29.4% وبدرجة ضعيفة 9.5% و نسبة عدم المساهمة على الإطلاق 20%.

على جانب آخر، ساهم استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعملية التعليمية فى زيادة فاعلية مهارات التدريس للمدرسين بدرجة كبيرة بنسبة 52.6% وبدرجة متوسطة بنسبة 36.4% وبدرجة ضعيفة بنسبة 8.4% و نسبة عدم المساهمة على الاطلاق بنسبة 6.2%.

وكان تقرير وزارة الاتصالات، قد كشف فى وقت سابق عن استخدام الانترنت فى المدارس طبقا لمراحل التعليم، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت فى مرحلة التعليم الإبتدائى 66.1%، وذلك خلال الربع الأخير من 2019، فى حين كانت 61.8% فى مرحلة التعليم الإعدادي، ووصلت إلى 78% فى مرحلة التعليم الثانوي، فى حين كانت جملة استخدام الإنترنت فى إجمالى المراحل 65.8%.

وأستعرض التقرير الربع سنوى الصادر عن الوزارة، دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية.

بلغت نسبة استخدام الإنترنت فى مرحلة التعليم الابتدائى نحو 66.1%.

بلغت نسبة استخدام الحاسب الآلى للأغراض التعليمية فى مرحلة التعليم الإبتدائى نحو 92%.

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نسبة استخدام الإنترنت فى الاستخدامات التعليمية للطلاب نحو 26.8%.

نسبة المدرسين الذين يستخدمون الحاسب الآلى من أي مكان نحو 92.2%.

نسبة الطلاب الذين يستخدمون الحاسب الآلى من أي مكان نحو 89.8%.

نسبة استخدام الطلاب للحاسب الآلى فى إعداد الأبحاث والتقارير المدرسية والأوراق البحثية نحو 44.5%.

ووصلت أعداد المتدربين فى مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر 2019 الى 24.93 ألف متدرب.

كما وصلت أعداد المتدربين فى برنامج تنمية القدرات المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر2019 إلى 12.18 ألف متدرب.