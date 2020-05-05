أمازون تعتزم تمديد إغلاق مراكزها للتوزيع في فرنسا حتى 8 مايو

قال عملاق التجارة الالكترونية أمازون يوم الاثنين إنه يعتزم تمديد إغلاق مراكزه للتوزيع في فرنسا حتى الثامن من مايو أيار.
ومراكز التوزيع الستة للشركة الأمريكية مغلقة منذ السادس عشر من أبريل نيسان في أعقاب حكم قضائي أمرها بتقييد توزيع منتجاتها أثناء جائحة كوفيد-19 أو مواجهة غرامات ضخمة.
وقالت أمازون ”مما يؤسف له، أن هذا يعني أننا ندرس تعليق النشاط بصفة مؤقتة في مراكزنا للتوزيع حتى نهاية يوم الثامن من مايو“، مضيفة أنها ما زالت تراجع كيفية العمل في إطار الحكم القضائي.
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