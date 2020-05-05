كيف ساهم برنامج المساندة التصديرية بزيادة صادرات التكنولوجيا 6.2 مليار جنيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشجع برنامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، الخاص بالمساندة التصديرية للشركات المصرية Export-IT على اختلاف أحجامها علي زيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها في تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير ومواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك زيادة القدرات التنافسية العالمية للشركات المصرية.

ويهدف إلى تنمية وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، و تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.

وخلال الدورات التسع السابقة لبرنامج المساندة التصديرية، ساعدت الهيئة أكثر من 185 شركة محلية بما يقرب من 350 مليون جنيه مصري.

وأسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 6.2 مليار جنيه مصري من العائدات.

وفي 2020 أطلقت هيئة إيتيدا دورة جديدة من البرنامج للسنة العاشرة عن عائدات صادرات 2018 وما قبلها.

و تكمن قوة البرنامج في البيانات التي يتم جمعها من الشركات المشاركة والتي توضح صادراته من حيث "قيمة مبالغ التصدير" و"وجهة التصدير" و"أنواع الخدمات المصدرة" و"قطاعات الأعمال التي يتم خدمتها".

وتتم مراجعة جميع معاملات التصدير والوثائق الداعمة، وفحصها، والتحقق من صحتها من قبل مُراجعين لا يعملون بالهيئة.

وتجري هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذا التحليل مع الأخذ في الاعتبار سرية المعلومات التي تقدمها كل شركة.

وهناك ما يزيد عن 16 ألف موظف مصري يعمل في شركات محلية مشتركة في البرنامج وتصدر منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 165 دولة.

واستناداً إلى مؤشرات الصادرات التي يتم الحصول عليها من الشركات المشتركة بالبرنامج، يتم إجراء تحليلات مُقارنة تغطي صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والأسواق المحتملة والفرص من خلال الإنفاق العالمي المتوقع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتجاهات السوق.

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​معايير القبول بالبرنامج

الشركات المؤهلة للاشتراك بالبرنامج هي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تصل فيها الملكية المصرية إلى أكثر من 50% ومقرها في مصر وتصدر:

· خدمات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

· البرمجيات المدمجة

· خدمات تمكين تكنولوجيا المعلومات (كخدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات)

و تقوم لجنة اعتماد الدعم المقدم للشركات المشتركة في برنامج دعم الصادرات بدراسة وبحث الحالات الخاصة بخدمات تمكين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى (IT Enabled Services) كل حالة على حده.

ولكن لا تتأهل الشركات الكبيرة (وفقا لنظام تصنيف حجم الشركات المتبع والمعلن في الهيئة) التي تتعدى إجمالي إيراداتها السنوية 200 مليون جنيه مصري للاشتراك في البرنامج.

كانت "ايتيدا" قد أعلنت عن أعلنت السبت الماضي، اعتماد إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات حوالي 11.863.223 مليون جنيه مصري، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج.

وبصرف هذه الدفعة للمجموعة الثانية من الشركات يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة، كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعة الأولى والثانية معاً 17.032.626 مليون جنيه مصري.