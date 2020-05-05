شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم" تعلن انخفاض نشاطها التجارى 80% و تسريح 536 موظف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدثر شيخة المدير التنفيذى لشركة كريم للنقل التشاركى مقرها دبى، إنه ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام مقبلة سيغادر كريم 536 موظف، أي 31 % من إجمالي موظفي الشركة، وذلك عقب استنفاذ جميع الوسائل التي تضمن حماية مستقبل الشركة.

وأرجع شيخة هذا القرار إلى تسببت أزمة وباء كوفيد 19 في مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الشركة، حيث انخفض نشاطها التجاري بنسبة تزيد عن 80%، ولا يزال الجدول الزمني للتعافي من أزمة كورونا غير معلوم، مما يدعو للقلق، مضيفا بالقول:" تؤمن أوبر شركتنا الأم برؤيتنا الخاصة بتطبيق كريم الشامل supper app وتؤكد على التزامها تجاه منطقتنا، إلا أنها مثلها مثل أي قطاع أخر قد تأثرت أيضاً بهذه الأزمة".

وأضاف:"وجدنا أن أنسب وسيلة لحماية كريم على المدى البعيد هو التوجه نحو الاستدامة الذاتية ضمن إطار زمني معقول، حيث تم اجراء مراجعة دقيقة على مدار الأسابيع السبع الماضية لجميع نفقاتنا واتخذنا كل ما يمكن لتقليل أو وقف النفقات غير الضرورية، وقد شملت هذه الإجراءات تعليق جميع الميزات الجديدة التي أعلنا عنها في وقت سابق هذا العام الى أجل غير مسمى، وبالرغم أن هذه الإجراءات، وفرت لنا نفقات كبيرة، إلا أنها وبكل أسف لم تكن كافية."

وحول كيفية اتخاذ هذا القرار أوضح" شيخة"، إن اتخاذ قرارات الاستغناء عن خدمات الزملاء ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، ولاسيما في ظل صعوبة الحصول على وظيفة أخرى على الفور في هذا التوقيت، وفي مواجهة هذا الوضع الصعب وفي ضوء اضطررنا إلى تقليص النفقات، اتفقنا على العديد من الأسس والمبادىء الاستراتيجية التالية لحماية مستقبل كريم:

1- المحافظة على رهاناتنا الاستراتيجية وتسريع وتيرتها بشكل كبير

2- حماية وتحسين خططنا الرامية إلى تعزيز تجربة عملاءنا

3- ابتكار وسائل مختلفة ومستدامة بالكامل لإدارة أعمالنا

4- زيادة إنتاجية الزملاء في كريم من أجل تقديم عطاء أكثر بموارد أقل

وبناء على هذه المبادىء، أكد الرئيس التنفيذى للشركة إلى إصدار توجيهات لكل قيادات "كريم" لتحديد طبيعة تخصص كل زميل بناء على معيارين موظف تقني أم غير تقني والهدف من ذلك هو حماية أكبر نسبة ممكنة من زملائنا التقنيين حتى نتمكن من الاستثمار في منتجاتنا والخروج من هذه الأزمة بمنتجات أفضل.

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وأضاف بالقول:"بالإطلاع على قائمة الزملاء المتأثرين بهذه القرارات والتي زودنى بها كل قائد فريق قمت بتحديهم كما أفعل بشكل بالعادة، للذهاب إلى أبعد من ذلك بشكل يجنبنا من هذا الوضع في المستقبل.في بعض الحالات، تمكنا من إيجاد وسائل أكثر مرونة لكي تعمل الفرق معًا في حالات أخرى، تمكنا من إيجاد مساحة للزملاء للعمل في فرق أخرى وفي جميع الحالات، كانت الجلسات صعبة على المستوى النفسي، ولكن كان علينا أن نستمر في تذكير أنفسنا بأننا نقوم بذلك من أجل حماية مستقبل كريم."

أضاف:" قمنا أيضًا بتقييم رهاناتنا الاستراتيجية وما ستساهم به في المدى القصير إلى المدى المتوسط وقدرتنا المالية على المضي في تنفيذها وتحقيقها جميعًا في وقت واحد. وبناء على ذلك قمنا بإيقاف خدمة باص كريم Careem BUS .

وتابع:"نعلم أن اقتصاديات النقل الجماعي قد تحسنت ولكنها لاتزال صعبة، وفي هذه الفترة نحن بحاجة إلى تسريع استثماراتنا في مجال التوصيل والتطبيق الشامل، نعتقد أن هنالك حاجة كبيرة لخدمة كريم باص Careem BUS في أسواقنا الرئيسية، وأتوقع أن هذه الخدمة سوف تظهر في المستقبل على تطبيقنا الشامل Super App

ووجه رسالة للموظفين المغادرين للشركة قائلا:"نحن ممتنون للغاية لزملائنا الذين سيغادرون كريم، وندرك أنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يعوض تأثير هذا القرار عليهم، وسنعمل كل ما بوسعنا ليكون خروجهم من الشركة سلساً ومغلفاً بكافة أشكال الود والعناية".

واضاف "إذا كنت ضمن قائمة زملائنا المغادرين، فسيصلك رسالة بريد إلكتروني تدعوك إلى اجتماع مع قائد فريقك ومدير من قسم الموارد البشرية، وسوف يخبرك قائد فريقك بالقرار وسوف يشرح لك مدير الموارد البشرية الخطوات التالية بعد القرار".

وذكر إنه عقب الاجتماع، سيتعذر علي الموظفين الوصول إلى أدوات الشركة لأسباب متعلقة بإجراءات الامتثال والأمن، ولكن سيمكنهم استخدام منصات Zoom و Slack لفترة من الوقت تسمح لهم بتوديع الزملاء وتنزيل أمورهم الشخصية، كما يمكنهم الاحتفاظ بالحاسب المحمول أو الهاتف الذكي للشركة واستخدامهما لأغراض شخصية حتى يتمكنوا من شراء بديل لهما. وقد قامت الشركة بإتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأجهزة إلى الشركة والحصول على متعلقاتهم الشخصية من مكاتب الشركة.

وقال:" في حين أن التفاصيل تختلف قليلاً من سوق إلى آخر، إلا أن كل موظف سيحصل على مكافأة لا تقل قيمتها عن راتب ثلاثة أشهر نظير إنهاء خدمته، وشهر واحد من استحقاق الأسهم. وسيتم تمديد تأشيرة العمل والتأمين الطبي لك ولعائلتك حتى نهاية العام حسبما أمكن ذلك. وسوف نقدم أيضًا مجموعة من الخدمات بما في ذلك الاستشارات التي من الممكن أن تساعدك في اجتياز هذا الموقف والعثور على وظيفة أخرى".

أما من لم يتأثر بهذا القرار، أوضح "مدثر شيخة" قائلا:" يجب علينا جميعاً المضي قدما في مهمتنا، تتعرض منطقتنا لضغوط شديدة خلال هذه الأزمة وتحتاجنا الآن أكثر من أي وقت مضى، أشعر أن الحل الوحيد المؤكد والمستدام لمنطقتنا هو إطلاق العنان لشعوب المنطقة".

وتابع:"في هذا السياق نجد أن مهمة كريم ورؤيتها وقدرتها على الوصول يمكنها أن تساعد بشكل كبير، حيث أن رؤيتنا الرامية إلى تسهيل حياة الناس ليتمكنوا من التركيز على الأشياء الهامة، وإلهامهم لمتابعة الأشياء الكبيرة وذات المعنى هو أمر مطلوب بشكل أكثر من أي وقت مضى، رؤيتنا لقيادة التحول الرقمي لمنطقتنا هو الجانب الإيجابي في هذه الأزمة، وحجم أعمالنا الحالية يضعنا في وضع أفضل من معظم الشركات الأخرى لإحداث تأثير كبير".

وأوضح مدثر شيخة" يجب أن نعمل على سد الفجوة المترتبة على مغادرة زملائنا ماديًّا ومعنويًّا ويجب علينا الالتزام بتحقيق هدفنا والتمسك بجذورنا الريادية، ما زلنا بصدد البحث عن فرص واسعة لإحداث تأثير وبناء مؤسسة مستدامة في منطقتنا، ويجب علينا أن نخلق هذه الفرص على أرض الواقع بشكل يذكرنا بأيامنا الأولى. لننظر الى الندرة على أنها رخصة تجعلنا أكثر إبداعاً، يجب علينا أن نبتكر من أجل النمو وأن نبسّط طريقة إدارتنا وأن نتحدى بعضنا البعض للقيام بما هو في صالحنا".