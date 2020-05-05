شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على واردات مصر من التبغ وأكل القطط والكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة المقترحة من وزارة المالية للعام المالي الجديد 2020/2021 حالة من الجدل، حول مقترح فرض رسوم تنمية على بعض السلع والمنتجات، ومنها التبغ وأطعمة الحيوانات، وهو ما يطرح تساؤل حول حجم الواردات المصرية من تلك السلع.

البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترصد حجم الواردات المصرية من تلك السلع، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 90 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 48 مليون دولار في يناير عام 2019، بزيادة بلغت 42 مليون دولار في شهر واحد وبنسبة ارتفاع بلغت 87.9%.

Advertisements

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الواردات من محضرات تغذية الحيوانات بلغت قيمتها 5 ملايين و980 ألف دولار في يناير الماضي فقط، مقابل 14 مليون و195 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع يصل إلى 8 ملايين و215 ألف دولار.

وأقر مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الاثنين، بعض التعديلات على قانون "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد أن أعاد الدكتور محمد معيط وزير المالية البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة، والخاص بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشا على كل لتر بنزين، و25 قرشا لكل لتر سولار.

وفرض القانون 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.