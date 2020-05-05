شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب طرحت المصرية للاتصالات منافذ صغيرة لتقديم خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب عديدة دفعت الشركة المصرية للاتصالات we، إطلاق سلسلة منافذ جديدة "مينى شوب" تتضمن تقديم جميع الخدمات للعملاء، لعل أبرزها بالطبع تخفيف التزاحم والتكدث على مراكز المبيعات وفروع الشركة والسنترالات الرئيسية، وسط هجوم كثيف للاشتراك بخدمات التليفون الأرضي والإنترنت مع انتشار التعليم و العمل عن بعد خلال الجائحة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن المصرية للاتصالات عن حجم الزيادة الجديدة فى اشتراكات التليفون و الإنترنت الأرضي خلال الفترة الحالية، ولكن من الملاحظ إن الزيادة قد تكون فائقة، ليس فقط فى حجم الإشتراكات ولكن أيضا فى استهلاك الإنترنت الأرضي ألذى ارتفع بنسبة 87% خلال شهرى مارس وأبريل وفقا لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ووجود هذه المنافذ الجديدة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة سيسهل على العملاء الحصول على جميع منتجات وخدمات الشركة دون تحمل عبء الذهاب إلى مراكز المبيعات الرئيسية، ما يخفض من التزاحم في مثل هذه الظروف التي تواجهها البلاد لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا وفقا لما أكده المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق.

وتشمل المرحلة الأولى نحو 15 "ميني شوب" موزعة في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد.

وتستهدف الشركة إنشاء 40 "ميني شوب" جديد في جميع محافظات قبل نهاية عام 2020.

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وقد تم تصميم "الميني شوب" الجديد بحيث يستطيع العميل الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي.

وتقدم هذه المنافذ الجديدة خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الارضي والانترنت في أقل وقت وبأقل مجهود.

كما تطبق الشركة في هذه المنافذ كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة في منافذ البيع الرئيسية لضمان سلامة العملاء في ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وكانت المصرية للاتصالات قد اتخذت مؤخرًا سلسلة من الخطوات التي تضمن سلامة العملاء وتسهيل حصولهم على خدمات الشركة، حيث قامت الشركة بتأجيل دفع فاتورتي يناير وأبريل حتى منتصف يونيو المقبل.

وأتاحت كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة على الإنترنت وتطبيق MY WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.

كما أمنت الشركة سلامة عملائها المترددين على مراكز المبيعات من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة أمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.