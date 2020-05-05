شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق الجلسة على انخفاض مع مخاوف النزاع الأمريكي الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين مع تجدد القلق بشأن نشوب نزاع تجاري جديدين الولايات المتحدة والصين على خلفية أزمة فيروس "كورونا".



يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز" بأن فيروس كورونا على الأرجح تسرب من معمل في مدينة "ووهان" وتسبب في هذا الذعر العالمي.



وأضاف "ترامب" بأن الحكومة الصينية لا تريد بالطبع الاعتراف بذلك، كما أنها تشعر بالحرج الشديد إزاء هذه الأزمة أمام المجتمع الدولي.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد تحدث هو الآخر عن هذا الأمر ملمحا بوجود إجراءات انتقامية ضد الصين لو ثبت مسؤوليتها عن تسرب الفيروس للعالم.



ومن شأن هذه التصريحات والتراشق المتبادل بين واشنطن وبكين إمكانية تجدد نزاع تجاري وفرض عقوبات ضد بعضهما البعض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 3.15 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 3.17 دولار وأقل سعر عند 3.12 دولار.