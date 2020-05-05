شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلص من خسائرها وتنهي التعاملات على نغمة إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الإثنين متخلسة من خسائرها السابقة بالجلسة والتي سجلتها في ظل المخاوف بشأن نزاع تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن فيروس كورونا ربما تسرب من معمل فيروس في "ووهان" وأن الصين تتكتم على هذا الأمر ولا تستطيع الاعتراف به لشعورها بالحرج.



من ناحية أخرى، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن توقعاتها باقتراض ما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار في الربع السنوي الثاني لمعالجة أزمة "كورونا" وتمويل برامج التحفيز المالي والنقدي.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.1% مغلقا عند 20.39 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 20.5 دولار وأقل سعر عند 18.05 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.9% وأغلق عند 27.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.2 دولار وأقل سعر عند 25.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 23749 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23769 نقطة وأقل مستوى عند 23361 نقطة.



وارتفع "ناسداكك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 8710 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8715 نقطة وأقل مستوى عند 8537 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 2842 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2844 نقطة وأقل مستوى عند 2797 نقطة.