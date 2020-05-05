شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع بأكثر من 1% مع استمرار التأثير الإيجابي لنتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الإثنين بأكثر من 1% في ظل استنرار البتأثير الإيجابي لنتائج الأعمال الفصلية التي أعلنتها الشركة في الأسبوع الماضي عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.



وكانت صانعة "آيفون" قد حققت إيرادات قوية تجاوزت توقعات المحللين في الربع السنوي الأول على الرغم من تأثير أزمة فيروس "كورونا" على أعمال الشركة ووتيرة التصنيع وسلاسل الإمداد في آسيا.



ليس هذا فقط، بل إن "آبل" أعلنت توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم بما يصل إلى 75 مليار دولار، وذلك على عكس شركات أخرى في "وول ستريت" تتجه نحو تأجيل هذه البرامج إلى حين التعافي من أزمة الفيروس التاجي.



وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.4% مغلقا عند 293.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 293.6 دولارن في حين سجل أقل سعر عند 286.3 دولار.