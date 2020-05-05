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شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاربكس" تخطط لإعادة افتتاح أغلب متاجرها في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ستاربكس" يوم الإثنين أنها تخطط لإعادة افتتاح أغلب متاجرها في الولايات المتحدة في إطار الجهود لإعادة فتح الاقتصاد الأكبر في العالم.
وكشفت الشركة الأمريكية عن أنها تخطط بإعادة افتتاح ما يقرب من 85% من متاجرها في البلباد بنهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت الشركة أن متاجرها وفروعها المختلفة لن تقدم سوى خدمات مبدئية مثل الشراء بشكل محدود وخدمات التوصيل للمنازل.
وبحلول الأول من يونيو/حزيران القادم، تتوقع "ستاربكس" إعادة افتتاح أكثر من 90% من متاجرها في الولايات المتحدة لساعات محدودة، ثم ستعيد نشاطها في الصين بشكل تدريجي.
هذا، وتتوقع "ستاربكس" أيضا التي يقع مقرها قفي مدينة "سياتل" التوسع في خدمات الدفع عبر الجوال ولعب دور أكبر من خلالها للوصول إلى أكبر عدد من العملاء في ظل أزمة فيروس "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ستاربكس" بنسبة 2.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 71.8 دولار، لكنه ارتفع بنسبة 3.1% في التعاملات الإلكترونية إلى 74.08 دولار.
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