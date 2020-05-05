شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على انخفاض بنحو 1% بضغط من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب الأسواق عن كثب للتطورات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين.



ويخشى محللون من تجدد النزاعات بين واشنطن وبكين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن فيروس كورونا على الأرجح تسرب من معمل في الصين خاصة بمدينة "ووهان" التي كانت بؤرة انتشار الفيروس.

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وأكد "ترامب" بأن الصين لا تريد الاعتراف بذلك لأنها تشعر بالطبع بالحرج الشدديد أمام المجتمع الدولي وربما تحمل المسؤولية عن الأزمة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1% أو ما يعالد 14.2 سنت إلى 14.796 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.225 دولار بينما سجل أقل سعر عند 14.76 دولار.