شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر سلبياً أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار الترقب لإجراءات إعادة فتح الاقتصادات العالمية فضلا عن متابعة تطورات فيروس كورونا.



ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أكد على أنه من السابق لأوانه إعادة فتح الاقتصاد، إلا أن دولا أخرى في قارة أوروبا خخففت القيود بالفعل على مواطنيها وأنشطتها التجارية.

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وساد القلق الأسواق مرة أخرى اليوم بشأن احتمالية تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على خلفية اتهامات من واشنطن بتسبب بكين في أزمة "كورونا".



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مقابلة تلفزيونية بأن فيروس "كورونا" على الأرجح تسرب من معمل في "ووهان"، وتخشى بكين الاعتراف بذلك لشعورها بالحرج، وذلك رغم نفي بكين هذا الأمر بشكل متكرر.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:25 بتوقيت جرينتش عند 1.244، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2447 بينما سجل أقل سعر عند 1.2436.