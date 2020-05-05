شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع وسط مخاوف من نزاع جديد بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل الطلب على الملاذات الآمنة مع مخاوف في الأسواق من نشوب نزاع جديد بين الولايات المتحدة والصين اللتين تمثلان أكبر اقتصادين على مستوى العالم.



يأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باحتمالية تسرب فيروس كورونا من معمل صيني وخشية بكين الاعتراف بذلك لشعورها بالحرج.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بأنها تتوقع اقتراض ما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار خلال الربع السنوي الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 1713.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1726 دولارا وأقل سعر عند 1700.3 دولار.