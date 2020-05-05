شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع بدعمٍ من الطلب على الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط طلب من جانب المستثمرين على العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل القلق من تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مقابلة تلفزيونية مع "فوكس نيوز" بأن فيروس كورونا على الأرجح تسرب من معمل للفيروسات في مدينة "ووهان" الصينية.



وأضاف بأن الصين لا تريد الاعتراف بذلك لأنها تشعر بالحرج الشديد، وربما يجلب ذلك عليها المزيد من الضغوط.

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وكان تقرير استخبارات صيني قد تحدث أيضا عن ارتفاع حالة العداء العالمي تجاه بكين بسبب فيروس كورونا والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضدها.



وسوف تتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق هذا الأسبوع تجاه تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وسط توقعات بفقدان الملايين من الوظائف في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.