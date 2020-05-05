شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: صرف الرواتب بدءا من 18 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم بدء صرف الرواتب بدءا من يوم الإثنين الموافق يوم 18 مايو الجاري، وسيتم تقسيم صرف المرتبات على عدة أيام حتى لا يتكدس الناس عند ماكينات الصرف الآلي، مشيرا إلى أن الدولة حريصة بشكل مستمر على اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء صرف المرتبات، موضحا أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستتخد إجراءاتها لتحديد أيام صرف المعاشات أيضا في وقت مبكر من الشهر الجاري استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأضاف وزير المالية خلال مداخلة ع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علىة مسؤوليتي"، أن خسائر مصر قبل كورونا 15 مليار دولار أو أكثر في قطاع السياحة فقط، وأن هذا القطاع كان يعمل فيه بتوظيف مباشر حوالي مليون مواطن، المليون كانوا يدفعون ضرائب وتأمينات أثناء عملهم، مشيرا إلى أن كل تذكرة طيران كانت تفرض ضريبة عليها تعود إلى خزانة الدولة، بالإضافة إلى رسم المغادرة الذي كان يفرض في المطارات، وكل هذا توقف تماما بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير المالية أن خسائر شهر واحد في الوضع الحالي في فيروس كورونا تتخطى الـ 100 مليار دولار، وهذا الأمر متعلق بإيرادات لم تتحصل عليها الدولة من أبواب إيرادات معتادة كالسياحة وغيرها، بالإضافة إلى أن الدولة رغم كل هذه الخسائر، ألا يتأثر المواطن بتلك الخسائر الضخمة التي تتكبدها خسائر الدولة.