شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجراءات للتعاقد بنظام التقسيط لتوصيل الغاز للمنازل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتأمين الوصول إلى استخدام الطاقة النظيفة من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى عمليات التوصيل على مستوى الجمهورية للمحافظات المختلفة، وساهمت المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2018 برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول، فى زيادة الخالية لتوصيل الغاز للمنازل وفيما يلى إجراءات التعاقد بنظام التقسيط لتوصيل الغاز للمنازل والتى كانت كالتالى..

1- صورة بطاقة الرقم القومى.

2- صورة من عقد التمليك.

3- ايصال كهرباء حديث.

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4- استيفاء استمارة البنك المخصص لعمليات التقسيط.

ووصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى إلى ١٠ ملايين و٧٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير ٢٠٢٠، كما أنه تم الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى ٤٥ منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أنه ظل ما يشهده العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفرض عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية فى عمليات توصيل الغاز للمنازل والتى تتضمن توزيع الجونتيات والكمامات و"مسكات الوجه" والمطهرات والمعقمات بشكل مستمر على العاملين الفنيين المختصين بالقيام بعمليات بتوصيل الغاز للمنازل، مع التشديد من جانب الشركات العاملة فى مجالات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على الالتزام من جانب العاملين بها.