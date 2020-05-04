الاقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاعى التكنولوجيا والطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الاثنين بدعم من مكاسب لقطاعى التكنولوجيا والطاقة، وهو ما غطى على مخاوف أثارتها توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين وأجواء متشائمة من الاجتماع السنوى لشركة بيركشاير هاثاواى المملوكة للمستثمر الشهير وارن بافيت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 26.07 نقطة، أو 0.11%، إلى 23749.76 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 12.03 نقطة، أو 0.42%، ليغلق عند 2842.74 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 105.77 نقطة، أو 1.23%، إلى 8710.72 نقطة.

 

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