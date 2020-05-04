شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار مسئوليتها المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.. بل إيجيبت صاحبة العلامة التجارية لافاش كيرى ترصد 4 مليون جنية لدعم القطاعين الصحي والمجتمعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ حملة عالمية للتبرع بما يعادل إنتاج يوم واحد في العشرين دولة التي تعمل بها

أعلنت شركة بل إيجيبت صاحبة العلامة التجارية لافاش كي ري عن مشاركتها في عدد من مبادرات دعم وتمكين القطاع الصحي وكذلك الأسر الأكثر استحقاقا. تأتى هذه المبادرات ضمن حملة بل جروب العالمية للالتزام بالتبرع بإنتاجية يوم واحد في جميع مصانعها الـ 20 في جميع أنحاء العالم دعما للجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأت مبادرات بل ايجيبت مع بداية تعرض مصر للجائحة العالمية، حيث خصصت 4 ملايين جنيه دعما لسلسلة من المبادرات بدءًا من مشاركتها في "تحدي الخير" مع "جمعية رسالة" و"بنك الطعام المصري" لمساندة آلاف العائلات الذين تأثروا من الأزمة الشرسة التي تواجه العالم حالياً، وامتد الدعم الى التعاون مع بنك الطعام المصري في حملته "دعم العمالة اليومية مسؤولية" من خلال التبرع بجزء من مبيعات منتج لافاش كي ري خلال شهر رمضان المبارك.

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كما تعاونت بل ايجيبت مع "بنك الشفاء" في حملة صيانة أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة الى مشاركتها في "تحالف شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال" بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ويونيسف لدعم الجيش الأبيض من خلال تزويد مستشفيات الحجر الصحي بالمستلزمات الطبية.

هذا وتؤكد شركة بل ايجيبت على أن أزمة فيروس كورونا التي تواجه مصر والعالم تستدعى تكاتف جميع الجهود الحكومية والقطاع الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني. كما تود الشركة أن تعبر عن امتنانها للجهود المبذولة من الحكومة المصرية لاحتواء ازمة انتشار فيروس كرورنا وتحقيق استقرار للاقتصاد القومي. هذا وتلتزم شركة بيل ايجيبت بالقيام بدورها في تقديم منتجات أمنة يتم توصيلها الى العملاء بشكل منتظم.

والجدير بالذكر ان مشاركة شركة بل ايجيبت في العديد من مبادرات المسئولية المجتمعية نابعة من ايمانها بأهمية "توفير طعام صحي وآمن للجميع" حيث تحرص الشركة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع البلاد التي تعمل بها