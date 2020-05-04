شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الهواتف المحمول فقدت 121 مليون دولار دفعة واحدة في يناير بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حكومية عن السبب الرئيسي لتراجع حجم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة في بداية العام، حيث سجلت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الموبايلات فقدت وحدها نحو 121 مليون دولار في يناير الماضي دفعة واحدة، مقارنة بحجم الاستيراد في الشهر المماثل من العام السابق 2019.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن قائمة السلع الاستهلاكية تتضمن نحو 7 سلع استيرادية رئيسية، وهي "الثلاجات، الغسالات، أشرطة وأقراص ممغنطة، تليفزيونات، سيارات الركوب، أثاث ومقاعد، بالإضافة إلى أجهزة التليفون للأفراد"، وهذه البنود شهدت زيادات ملحوظة باستثناء كلا من الغسالات والأشرطة، إلا أن الواردات من الموبايلات تراجعت لتصل إلى 5 ملايين و145 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 126 مليون و914 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019، أي أن هناك تراجع قيمته 121 مليون و769 ألف دولار.

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ويعيش الاقتصاد العالمي حالة استثنائية نتيجة تراجع نشاط التصنيع على مستوى العالم وخاصة الصين على وجه التحديد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد أوائل العام الجديد.

وحققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا كبيرا خلال شهر يناير من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذه السلع نحو 447 مليون دولار، مقابل 543 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2019، بتراجع إجمالي بلغ نحو 96 مليون دولار.

وتضمنت قائمة السلع الاستهلاكية، مجموعة من أبرز السلع الاستهلاكية المعمرة ومن بينها الواردات من الغسالات والتي بلغت نحو 2 مليون و827 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 3 ملايين و786 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغ 959 ألف دولار، يليها الواردات من الثلاجات وبلغت قيمتها 9 ملايين و421 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 9 ملايين 246 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغت قيمته 175 ألف دولار.